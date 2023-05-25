Украинские боевики выпустили по Петровскому району десять ракет РСЗО

Район вновь подвергся массированной атаке со стороны украинских боевиков.

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Петровского района Донецка, выпустив по нему десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:30 зафиксирован обстрел района с позиций украинских боевиков, расположенных в Максимильяновке. ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что с утра Петровский район уже два раза подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Боевики выпустили по району 11 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Под огнем ВФУ также оказался Куйбышевский район, по нему было выпущено пять снарядов с позиций ВСУ, расположенных в Нетайлово.

За сутки по ДНР было выпущено более 90 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка и Александровка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР 10 ракет из РСЗО

Населенный пункт вновь подвергся массированному обстрелу (подробнее)