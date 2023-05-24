ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР 10 ракет из РСЗО

По городу выпустили 10 ракет РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли горловский поселок Пантелеймоновка из реактивной системы залпового огня, выпустив 10 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:20 зафиксирован обстрел Пантелеймоновки из реактивной системы залпового огня. По населенному пункту было выпущено 10 ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Дзержинске, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки ВФУ 20 раз открывали огонь по территории ДНР. Украинские боевики выпустили свыше 100 снарядов по Донецку, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. В результате обстрелов ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое детей 2010 и 2006 годов рождения. Повреждено 11 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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