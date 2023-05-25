Украинские войска атаковали Горловку из реактивной артиллерии, ранены семь человек

Сегодня вечером украинские боевики атаковали Никитовский район Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня вечером украинские войска атаковали Никитовский район Горловки. По предварительным данным, обстрел был совершен ракетами из РСЗО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Градоначальник показал последствия обстрела жилмассива «Строитель» с позиций украинских неонацистов. В городе фиксируются многочисленные повреждения жилых домов и гражданских автомобилей.

- Количество раненых обстрелом вооруженных формирований Украины мирных жителей Горловки возросло до 7, - проинформировал мэр.

Ранее Приходько уточнил, что среди пострадавших есть дети.

- В результате обстрела жилого массива «Строитель» (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен 6-летний ребенок по улице Жукова, 14, - сообщил он.

Чуть позже мэр добавил, что при обстреле пострадали двое деток.

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