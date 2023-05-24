Женщине, спасшей жизнь тяжелораненому мужчине во время обстрела Ясиноватой, вручили благодарность

Награда нашла своих героев. Фото: ТГ/Шевченко

Женщину, спасшую жизнь тяжелораненому мужчине во время обстрела Ясиноватой, отметили благодарностью. А вместе с ней - двух работников коммунального предприятия города, также пришедших на помощь раненому. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- Сегодня еще раз выразил признательность и благодарность тем людям, неравнодушие и героизм которых спасли жизнь жителю города, тяжело раненному вследствие обстрела. Это два работника коммунального предприятия «ЭКОС» Шапоров Виталий и Блинников Евгений, а также бесстрашная женщина Чернобай Любовь Ивановна, - заявил он.

По словам мэра, эти люди оказались тогда в эпицентре обстрела. И рискуя собственными жизнями, оказали первую помощь раненому человеку.

- Это героический поступок! - сказал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что один из пострадавших при обстреле города Ясиноватая в ДНР выжил благодаря своевременной помощи, оказанной ему неизвестной горожанкой. Всего 17 мая в результате обстрела в Ясиноватой ранения различной степени тяжести получили 7 человек.

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