Тяжелораненый при обстреле Ясиноватой мужчина выжил благодаря помощи неизвестной горожанки

Неравнодушие и храбрость мирной жительницы спасли человеку жизнь Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из пострадавших при обстреле города Ясиноватая в ДНР выжил благодаря своевременной помощи, оказанной ему неизвестной горожанкой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он рассказал, что это случай произошел на его глазах 17 мая, напротив администрации города в районе УТСЗН и магазина «Аленка». Неизвестная жительница первой оказалась на месте обстрела и вместе с сотрудниками мэрии оказала помощь тяжелораненому мужчине до приезда скорой.

- Вы скромно ушли, а при этом ваше неравнодушие и храбрость спасли человеку жизнь. Я, к своему сожалению, о вас ничего не знаю. В той ситуации не успел вас ни о чем спросить. Прошу Вас откликнуться по номеру телефона +7(949)3294874, - написал Шевченко.

Мэр также поблагодарил всех жителей, кто помог раненым.

- Мы, к сожалению, не знаем имя каждого. Но вы Герои. Низкий поклон вам, - отметил он.

Напомним, 17 мая в результате обстрела в Ясиноватой ранения различной степени тяжести получили 7 человек. На месте обстрела были найдены фрагменты турецких ракет.

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