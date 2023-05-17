Пятеро жителей погибли, еще 24 ранены в результате массированных обстрелов ДНР со стороны ВСУ 17 мая

В Куйбышевском районе от попадания снаряда в магазин погибли три человека, в том числе продавщица. Фото: ТГ/Кулемзин

Погибли пятеро жителей ДНР, еще 24 ранены – таковы последствия массированных обстрелов ВСУ городов и поселков Республики за 17 мая, а также использования противопехотных мин.

В течение дня на территорию ДНР было выпущено несколько сот крупнокалиберных снарядов и снарядов РСЗО «Град». Обстрелы продолжаются до сих пор, и список жертв может оказаться не окончательным.

- На данный момент в результате обстрелов со стороны ВСУ погибло пять человек. Приношу соболезнования близким погибших. 24 человека получили ранения, среди них 13-летний подросток. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры, - сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По данным представительства ДНР в СЦКК украинская армия впервые применила турецкие ракеты при обстреле мирных жителей ДНР.

- В Ясиноватой на месте обстрела найдены фрагменты ракет увеличенной до 40 км дальности TR-122 (MTR), переданных Турцией для установок РСЗО T-122 Sakarya. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка.

Турецкие ракеты РСЗО увеличенной дальности впервые использовали при обстреле мирных жителей Ясиноватой. Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела в Ясиноватой ранения различной степени тяжести получили 7 человек – мужчины 1941, 1999, 1968, 1976 и 1948 годов рождения и женщины 1984 и 1952 годов рождения.

Также в селе Яковлевка Ясиноватского района был ранен мужчина 1973 г.р.

В Донецке снаряды разорвались на остановке общественного транспорта «По требованию» по улице Петровского в Петровском районе. Погибла медицинский работник ЦПМСП № 10 - женщина 1970 г.р. Еще одна сотрудница 1967 г.р. - ранена. Также, ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц - женщина 1973 г.р. и мужчины 1971, 1970 г.р. Позже стало известно, что на остановке погиб мужчина 1970 г.р.

В Куйбышевском районе снаряды попали в два продуктовых магазина. Погибли три человека - женщины 1965 и 1953 г.р. (одна из них продавщица). Получили ранения мужчина 1951 г.р., женщины 1955, 1963 и 1956 г.р.

Также в этом районе по улице Шахтерской Славы были ранены мужчина 1976 г.р., женщина 1969 г.р. и парень - подросток 2009 г.р.

В Петровском районе Донецка по проспекту Центральному возле магазина «Центральный» пострадала женщина 1977 г.р.

В Кировском районе Донецка по улице Бирюзова в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1964 г.р.

По состоянию на 17 мая зарегистрировано 115 случаев подрыва гражданских лиц, в т.ч. 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

В поселке Еленовка пострадали мужчины 2003 и 1950 г.р. Повреждения получил Еленовский комбинат хлебопродуктов.

В поселке Старомихайловка возле магазина "Шахтер" пострадала женщина 1961 г.р.

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