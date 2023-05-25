Около 160 тысяч пенсий по российским нормам назначили жителям новых регионов РФ с марта

С 1 марта жители новых территорий РФ получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около 160 тысяч пенсий по российским нормам назначили жителям новых регионов России с марта. Об этом сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Он уточнил, что законы по пенсионному обеспечению граждан данных территорий вступили в силу с 1 марта 2023 года. И этот вопрос находится сейчас на особом контроле у властей.

- За два с половиной месяца органы социального фонда уже назначили 160 тысяч пенсий жителям новых регионов нашей страны, - заявил Чирков.

Напомним, ранее сообщалось, по каким правилам для жителей ДНР и ЛНР рассчитывают размер российской страховой пенсии. С 1 марта пенсионеры Республик Донбасса могут перейти на пенсию, оформленную по законам РФ. В ДНР также разъяснили, имеют ли право шахтеры-пенсионеры на ежемесячную доплату при переходе на российскую пенсию. Получен ответ и по вопросу о перерасчете пенсии для работников химической отрасли и металлургов.

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