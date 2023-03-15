В ДНР разъяснили, имеют ли право шахтеры-пенсионеры на ежемесячную доплату при переходе на российскую пенсию

На ежемесячную доплату к пенсии имеют шахтеры, которые не менее 20 лет проработали в качестве специалистов ведущих профессий. Фото: МинУЭ ДНР

Заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина ответила на актуальные вопросы пенсионного обеспечения жителей Республики.

- В связи с переходом на российское законодательство у наших граждан возникают вопросы о пенсиях. Один из актуальных – о ежемесячной доплате шахтерам, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Она отметила, что как полноправные граждане Российской Федерации жители Донецкой Народной Республики имеют право на дополнительное социальное обеспечение, предусмотренное Федеральным законом от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».

- Так, право на ежемесячную доплату к пенсии имеют лица, работавшие в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца, и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий: горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин, получающие пенсии в соответствии с законодательством РФ, - объяснила вице-премьер. - Обращаю внимание, что отдельно обращаться за ее начислением не нужно.

Всем пенсионерам, которые соответствуют указанным критериям, имеют паспорт гражданина РФ, ежемесячная доплата будет назначена к пенсии, рассчитанной с 1 марта 2023 по российскому законодательству.

Еще один вопрос, который волнует граждан, касается возможности снижения пенсии для работников химической отрасли, металлургов и других профессий с особыми условиями исчисления пенсий и социальных выплат.

- Еще раз акцентирую внимание, что перерасчет не приведет к снижению получаемой суммы. Если по российскому законодательству сумма окажется меньше той, которую вы получали ранее, то будет установлена соответствующая доплата до прежнего размера, - подчеркнула Лариса Толстыкина.

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