По каким правилам пройдет в ДНР праймериз партии «Единая Россия»

Голосование в новых регионах пройдет в смешанном формате – на участках и в электронном виде Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике дан старт процедуре предварительного голосования на предстоящие в сентябре региональные и местные выборы. В ходе праймериз партии «Единая Россия» (ЕР) жители региона смогут выбрать кандидатов, которых потом включат в партийные списки ЕР на выборах депутатов Народного Совета ДНР и городского совета Донецка.

- Мы впервые для ДНР даем старт для открытой процедуры предварительного голосования. Самой открытой процедуры, которая на сегодня существует в РФ. «Единая Россия» - единственная партия, которая перед тем, как выдвигать кандидатов, советуется с избирателями и выдвигает только тех, кого поддержали избиратели, - заявил руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Евгений Маслов.

Партия «Единая Россия» проводит эту процедуру уже 14 лет. В чем смысл предварительного голосования? Кандидаты, по сути, проходят двойной контроль. Так партия открыто формирует не только список достойных кандидатов на сентябрьских выборах, но и по сути - кадровый резерв на должности для всех уровней.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин уверен, что тот опыт, который есть у наших депутатов, позволит в полной мере показать свою результативность как в целом в партийной работе, так и во время предварительного голосования.

ПРИНЯТЫ ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТОВ

Приняты первые заявления от желающих выдвинуть свою кандидатуру в депутаты от партии «Единая Россия» в рамках предварительного голосования.

Документы подали Клавдия Кульбацкая — депутат Народного Совета ДНР, Андрей Боряк — врач-травматолог, директор Республиканского травматологического центра, Сергей Михайлев — главный инженер шахты «Шахтерская-Глубокая», Дмитрий Плетень — директор предприятия «Трансстрой».

Желающие выдвинуть свою кандидатуру могут обратиться в общественную приемную партии ЕР в Донецке, ул. Артема, 97 (цокольный этаж). Фото: ЕР

- Для меня «Единая Россия» — это большая команда профессионалов, которая выступает с правильными целями, направленными на улучшение качества жизни россиян. Кроме того, у партии — четкий вектор, направленный на поддержку и развитие производства, — сказал Дмитрий Плетень.

Его швейные фабрики, расположенные в Донецке, Кировском и Мариуполе, дают рабочие места для 300 человек. В будущем Дмитрий намерен участвовать в развитии лёгкой промышленности ДНР, расширении производства и создании новых рабочих мест.

Андрей Боряк будет принимать участие в выборах впервые, но в положительном результате уверен. Жизненное кредо – быть на острие событий – поможет ему получить поддержку будущих избирателей.

Сергей Михайлев готов внести свой личный вклад в общее дело в восстановление и развитие Республики в составе России.

Клавдия Кульбацкая знает из личного опыта, как помогать людям нашей многострадальной Республики. Она готова и дальше делать все возможное от нее на благо жителей ДНР.

Зампредседателя Народного Совета ДНР, первый зампред Донецкого регионального отделения партии ЕР Сергей Прокопенко сообщил, что желающие выдвинуть свою кандидатуру могут обратиться в общественную приемную партии в Донецке, ул. Артема, 97 (цокольный этаж). Прием документов ведется со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

СДЕЛАНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ

Запуск процедуры предварительного голосования в регионах РФ прошел с 3 по 7 марта. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов. Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей пройдет на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая. В новых регионах предварительное голосование пройдет еще и очно.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях партия «Единая Россия» сделает ряд исключений из общих правил для участников предварительного голосования - избирателей и кандидатов. О них рассказал глава Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, который назначен уполномоченным партии на выборах в четырех новых регионах РФ.

Александр Сидякин назначен уполномоченным партии ЕР на выборах в четырех новых регионах РФ. Фото: ЕР

- Стать избирателями могут граждане, которые обладают активным избирательным правом. Но мы пошли на уступку. Голосовать смогут и те лица, которые еще не получили паспорт граждан Российской Федерации, но уже подали соответствующее заявление, - сообщил Сидякин.

Послабления для кандидатов будут связаны с предоставлением сведений об отсутствии счетов в иностранных банках, доказательств отсутствия гражданства и справки о судимости.

- Кандидатами смогут быть по объективным причинам и те лица, которые не могут закрыть иностранные счета, избавиться от иностранных финансовых инструментов. Нужно будет сообщить в оргкомитет о том, что у них нет иностранных счетов, либо, если они все-таки имеются, и нет возможности их закрыть, нужно сообщить о невозможности закрытия и о том, что предприняты все меры, чтобы это сделать, - пояснил глава Центрального исполкома единороссов.

СМОГУТ ИЗБИРАТЬСЯ И БЕСПАРТИЙНЫЕ

Кроме того, кандидаты, которые проживали в новых субъектах РФ на момент принятия решения об их вхождении в состав России, в обязательном порядке должны представить в оргкомитет копии заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

- Еще одна особенность - надо будет указывать в заявлении об участии в предварительном голосовании факт наличия судимости либо ее отсутствие. Для предварительного голосования уведомления будет достаточно, - добавил Сидякин.

Традиционно к участию в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидатов допускаются члены партии или беспартийные граждане, имеющие только паспорта РФ, не имеющие любых финансовых активов или инструментов за рубежом, а также судимостей, что должно быть подтверждено документально.

Стать избирателем (выборщиком) может только гражданин РФ, имеющий учетную запись на Госуслугах - при проведении голосования в электронном виде.

Как пояснил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак, предварительное голосование в новых регионах пройдет в смешанном формате – очно (на участках для голосования) и онлайн.

Напомним, выборы регионального и муниципального уровней пройдут в России в единый день голосования 10 сентября. В новых регионах впервые будут выбирать местные органы власти и депутатов законодательных собраний, выборы которых пройдут только по партийным спискам. По одномандатным округам выборы проводиться не будут.

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