По каким правилам для жителей ДНР и ЛНР рассчитывают размер российской страховой пенсии

Для перехода на российскую пенсию нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда. Фото: ПФ ЛНР

С 1 марта жители ДНР и ЛНР получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству. Право на это дает Федеральный закон №17-ФЗ от 17 февраля 2023 года «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Напомним, что подать заявление на пересмотр пенсии могут только жители ДНР и ЛНР, имеющие паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Республике по состоянию на 30 сентября 2022 года. А также те, кто выехал в Россию, но до этого постоянно проживал в Республике в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года и имеет отметку в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства.

Если в паспорте РФ нет отметки о регистрации, то факт регистрации на территории Республики может быть подтвержден паспортом гражданина ДНР или ЛНР.

Особенности исчисления размера страховой пенсии подробно расписаны в статье 6 закона №17-ФЗ. «Комсомолка» рассказывает о самых важных.

Жителям ДНР и ЛНР, которые являлись получателями республиканской пенсии, при исчислении размера страховой пенсии может быть учтен среднемесячный заработок за 2000 - 2001 годы либо среднемесячный заработок за любые периоды работы и (или) иной деятельности до 1 января 2002 года, из которого исчислена пенсия в соответствии с законодательством ДНР и ЛНР, на основании документов выплатного дела.

В случае, если среднемесячный заработок (доход) указан в гривнах, он пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1 января 2002 года (56,6723 рубля за 10 украинских гривен). Среднемесячный заработок за период с апреля по ноябрь 1992 года включительно, указанный в переходной денежной единице - купонах, пересчитывается в рубли по курсу 1:1.

Среднемесячный заработок (доход) подтверждается документами, выданными работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами. При этом свидетельскими показаниями такой заработок граждан не подтверждается.

Сумма страховых взносов определяется за периоды работы по трудовому договору на территориях Донецкой области Украины и Луганской области Украины в период с 1 января 2002 года по 10 мая 2014 года, на территориях ДНР и ЛНР в период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, исходя из предельной величины базы для исчисления страховых взносов, установленной с 1 января 2022 года, индивидуальной части тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, направляемого на финансирование страховой пенсии, в размере 16 процентов и среднемесячного заработка в размере 40 183 рублей.

Такой расчет не применяется в случае, если житель Донбасса в этот период работал в организациях, которые уплачивали взносы на пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сумма расчетного пенсионного капитала, сформированного из сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, с учетом которой исчисляется размер страховой пенсии, не индексируется.

При отнесении населенного пункта к сельской местности для установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности учитываются сельские населенные пункты, признаваемые таковыми в соответствии с правовыми актами ДНР и ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года. Это правило действует до внесения соответствующих изменений в общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. Повышение фиксированной выплаты предусмотрено частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

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