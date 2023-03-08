В ДНР работаю уже 27 отделений МФЦ: адреса, график работы, список услуг

Отделения МФЦ пользуются популярностью среди жителей

Уже 27 отделений МФЦ работают в ДНР. Обратившись в них, можно получить 24 вида госуслуг, в том числе зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. В ближайшее время в Республике планируют открыть новые центры, а также расширить перечень услуг. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- Среди наиболее востребованных услуг - регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, которая необходима для получения доступа не только к порталу Госуслуг, но и другим государственным и муниципальным системам, - отметил Хоценко.

Председатель Правительства добавил, что более 5 тысяч человек обратились для постановки на учет в налоговом органе и выдачу ИНН, а 4 тысячи граждан подали анкеты для получения СНИЛСа.

- Очень удобно и продуманно организован процесс, - говорит дончанка Екатерина Трохина. – Отец (ему 85 лет) не может найти свое свидетельство о рождении. Посоветовали обратиться в МФЦ, приехали и довольно быстро подали документы для повторной выдачи свидетельства. Девочки очень приветливые, во всем нам помогли.

Адреса МФЦ в ДНР

1. Первый Донецкий отдел Многофункционального центра (Ворошиловский район) - г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 167

2. Второй Донецкий отдел Многофункционального центра (Ленинский район) - г. Донецк, ул. Куприна, д. 50

3. Третий Донецкий отдел Многофункционального центра (Кировский район) - г. Донецк, ул. Первомайская, 28-А

4. Четвертый Донецкий отдел Многофункционального центра (Калининский район) - г. Донецк, бул. Шевченко, 17

5. Пятый Донецкий отдел Многофункционального центра (Киевский район) - г. Донецк, пр. Киевский, 63

6. Шестой Донецкий отдел Многофункционального центра (Куйбышевский район) - г. Донецк, ул. Артема, 286

7. Седьмой Донецкий отдел Многофункционального центра (Петровский район) - г. Донецк, ул. Петровского, 254

8. Восьмой Донецкий отдел Многофункционального центра (Буденовский район) - г. Донецк, ул. Октября, д. 23А

9. Девятый Донецкий отдел Многофункционального центра (Пролетарский район) - г. Донецк, ул. Раздольная, 27 Б

10. Первый Горловский отдел Многофункционального центра (Центрально-городской район г.Горловка) - г. Горловка, ул. Пушкинская, 66

11. Второй Горловский отдел Многофункционального центра (Калининский район г.Горловка) - г. Горловка, ул. Пушкинская, 66

12. Третий Горловский отдел Многофункционального центра (Никитовский район г.Горловка) - г. Горловка, ул. Герцена, 15

13. Первый Макеевский отдел Многофункционального центра (Центрально-Городской район г. Макеевка) - г. Макеевка, ул. Московская, д. 2

14. Второй Макеевский отдел Многофункционального центра (Горняцкий район г.Макеевка) - г. Макеевка, пр-т Генерала Данилова, 71/1

15. Третий Макеевский отдел Многофункционального центра (Кировский район г.Макеевка) - г. Макеевка, ул. Металлургическая, 43

16. Четвертый Макеевский отдел Многофункционального центра (Советский район г.Макеевки) - г. Макеевка, ул. Гаврилова, 1

17. Пятый Макеевский отдел Многофункционального центра (Червоногвардейский район г.Макеевка) - г. Макеевка, ул.Малиновского, 38/2

18. Енакиевский межгородской отдел Многофункционального центра - г. Енакиево, пр-т Металлургов, д. 29

19. Харцызский межгородской отдел Многофункционального центра - г. Харцызск, ул. С. Лазо, 17

20. Снежнянский межгородской отдел Многофункционального центра - г. Снежное, ул. Декабристов, д. 16

21. Старобешевский межрайонный отдел Многофункционального центра - пр-т П. Ангелиной, д. 8 А

22. Шахтерский отдел Многофункционального центра - г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 7

23. Торезский отдел Многофункционального центра - г. Торез, пр. Гагарина, д. 19

24. Волновахский отдел Многофункционального центра - г. Волноваха,

ул. Героя России Владимира Жоги, д.1

25. Володарский отдел Многофункционального центра - пгт Володарское, ул. Ленина, д. 120

26. Першотравневый отдел Многофункционального центра - пгт Мангуш, пр-т Мира, д. 64

27. Мариупольский отдел Многофункционального центра - г.Мариуполь, пр. Мира, д.107

График работы МФЦ в ДНР

Все интересующие вопросы относительно деятельности отделов Многофункционального центра можно задать по телефону горячей линии МФЦ: +7(856) 335-68-17. Режим работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Отделения МФЦ пользуются популярностью среди жителей

Какие услуги можно получить в МФЦ ДНР

В сфере Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Донецкой Народной Республике:

- государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

В сфере Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике ряд услуг, в том числе:

- прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонализированного) учета (СНИЛС);

- выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- рассмотрение заявления средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

- предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В сфере Федеральной налоговой службы определен ряд услуг, в том числе:

- прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет (ИНН).

В сфере Миграционной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации определено предоставление ряда услуг, а именно:

- осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

- регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

- выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

По направлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

- прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «ОБ уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Также МФЦ ДНР оказывает услугу по регистрации или подтверждению учетной записи на портале «Госуслуги».

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