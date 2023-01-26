В ДНР и ЛНР с 1 марта пенсии жителям будут назначать по российским нормам

Пенсии и надбавки к ним будут индексироваться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 марта в Донецкой и Луганской Народных Республиках пенсии жителям будут назначаться по российским нормам. Как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это предусмотрено проектом закона о пенсионном обеспечении в новых регионах, который подготовлен российским правительством.

- Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам, - сказал премьер.

По словам Мишустина, для тех людей, кто не может подтвердить свой стаж по документам от работодателей или государственных и муниципальных органов, будут работать специально созданные комиссии. Они проследят за соблюдением прав жителей в отсутствие возможностей подтверждения ими своих трудовых гарантий.

Кроме того, как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним на территории новых территорий будут индексироваться.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство России направит свыше 1 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице в новых регионах. Профильным министерствам поручено внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на этих территориях.

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