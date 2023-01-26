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НовостиОбщество26 января 2023 16:49

Правительство России направит свыше 1 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице в новых регионах

Профильным министерствам поручено внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на этих территориях
Ирина ДМИТРИЕВА
Выплатами обеспечат тех, кто в этом нуждается

Выплатами обеспечат тех, кто в этом нуждается

Фото: Артем КИЛЬКИН

На выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ в 2023 году направят свыше 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко со ссылкой на Правительство Российской Федерации.

Как уточняется, российские власти стоят на том, чтобы обеспечить выплатами тем, кто в этом нуждается. Для этого будут выделяться необходимые дополнительные средства.

Профильным министерствам поручено внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях РФ согласно общероссийским стандартам и держать ситуацию на особом контроле.

Кроме того, российское правительство предложило выплачивать пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которое раньше не предусматривалось в этих регионах. Компенсации при несчастных случаях на производстве и профзаболеваниях теперь также будут начислять по российскому законодательству.

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