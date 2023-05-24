ВСУ сосредоточили большое количество личного состава и техники рядом с городом Фото: Александр КОЦ

В ДНР заявили, что опасность удара по флангам в Артемовске сохраняется. Противник сосредоточил большое количество личного состава и техники в соседнем населенном пункте - Часов Яр. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио Главы ДНР Ян Гагин.

- В районе Часова Яра до сих пор сосредоточена достаточно серьезная группировка противника - это и личный состав, и техника. Опасность удара по флангам остается до сих пор, - отметил он.

По словам Гагина, существуют два варианта дальнейшего развития событий - ВСУ могут направить эти резервы в наступление на Артемовском направлении или же перебросить на другой участок фронта для усиления своих позиций.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах в районе Артемовска стабилизировалась. Глава ДНР совершил рабочую поездку в освобожденный Артемовск, чтобы оценить фронт будущих восстановительных работ.

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