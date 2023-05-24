Врио Главы ДНР заявил, что в Артемовске начали работу сотрудники полиции

С сегодняшнего дня в Артемовске начали работу сотрудники российской полиции. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел, — отметил глава региона.

Пушилин добавил, что правоохранители проверят, остались ли в городе мирные жители. Ранее стало известно, что более 3,5 тысяч человек эвакуировались из Артемовска в пункты временного размещения, которые находятся в Шахтерске. Оттуда их распределят в другие города ДНР или регионы России.

Ранее врио Главы Республики подчеркнул, что сейчас ситуация в Артемовске стабильная, а пик тревожности на флангах прошел. При этом на угледарском направлении обстановка сложная, но контролируемая. Там, кроме других армейских подразделений, находятся и военнослужащие ОБТФ «Каскад».

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