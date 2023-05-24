Денис Пушилин: Ситуация на флангах в районе Артемовска стабилизировалась

Денис Пушилин водрузил флаг Республики над освобожденным городом. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуация на флангах в районе Артемовска.

«ПИК ТРЕВОЖНОСТИ ПРОЙДЕН»

- Ситуация на флангах в окрестностях Артемовска стабилизируется, пик тревожности пройден, - сказал руководитель Республики в эфире «Соловьев Live».

По словам Дениса Пушилина, попытки контратаковать Артемовск с флангов со стороны ВФУ остаются. Но там находятся подразделения ВС РФ, которые способны оказать противодействия.

- Ситуация по всей линии фронта на территории ДНР остается под полным контролем, - добавил глава региона.

В АРТЕМОВСКЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ ПОЛИЦИЯ

Накануне Денис Пушилин посетил освобожденный город, чтобы оценить фронт будущих восстановительных работ. Он отметил, что сейчас нет никаких свидетельств того, что в Артемовске остаются мирные жители. Российские подразделения по мере продвижения эвакуировали остававшихся там мирных жителей.

- Сверх трагизма по поводу разрушенных зданий в Артемовске я не увидел. Да, разрушений много, придется потрудиться. Дороги в плохом, но не критичном состоянии, мосты взорваны. Все восстановим, - сообщил глава региона.

Денис Пушилин также добавил, что с сегодняшнего дня в Артемовске начала работать российская полиция. Сотрудники МВД РФ еще раз проверят, остаются ли мирные жители в городе. На следующем этапе в Артемовске появятся другие экстренные службы, в том числе МЧС, а затем начнутся работы по разминированию.

- Работы для саперов и подразделений разминирования в Артемовске очень и очень много. Точно нельзя сказать сколько времени займет этот этап, - отметил руководитель Республики.

Напомним, что об освобождении Артемовска, районного центра севернее Горловки, стало известно 20 мая. Операция длилась 224 дня.

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