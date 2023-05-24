Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске

Пик тревожности на флангах возле города прошел. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что в освобожденном Артемовске стабилизируется ситуация. Об этом Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live».

— Пик тревожности на флангах Артемовска прошел, ситуация стабилизируется, — отметил врио Главы.

Денис Пушилин добавил, что на угледарском направлении ситуация остается сложной, но контролируемой.

— По Угледарскому направлению, кроме других армейских подразделений, стоит наш «Каскад». Ситуация остается напряженной, но контролируемой, — отметил глава региона.

Напомним, что ранее Денис Пушилин посетил Артемовск. Врио Главы Республики подчеркнул, что саперам предстоит много работы по разминированию и очищению города от неразорвавшихся снарядов, а после этого туда введут остальные гражданские службы. Строителям предстоит много работы, но пример Мариуполя показывает, что все это возможно.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Артемовске организуют штаб по оказанию помощи освобожденным территориям

Ранее такие штабы были развернуты в других населенных пунктах (подробнее)