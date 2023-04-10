«Работы по восстановлению Артемовска предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя»: Глава ДНР посетил город, за который продолжаются бои

Денис Пушилин с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым обсудили целесообразность организации пунктов гуманитарной помощи от «Единой России». Фото: ТГ/Пушилин

Город Артемовск на севере ДНР после освобождения будет восстановлен. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин во время поездки в город.

- Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем. С нами вся Большая Россия! – написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что важно было лично побывать в Артемовске.

- Сегодня увидел, что осталось, в том числе и от центра города. Мне показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений, - поделился руководитель Республики.

Врио Главы ДНР вместе с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым обсудили целесообразность организации пунктов гуманитарной помощи от «Единой России».

Руководитель ДНР наградил героических бойцов, освобождающих город. Фото: ТГ/Пушилин

- Также наградил героических ребят. Их боевой дух крепок, нацелены только на победу, продолжают двигаться вперед, - подчеркнул Пушилин.

Он вручил медали «За отвагу» и знаки отличия «За заслуги перед Республикой».

По словам бойцов, которые сопровождали Пушилина, в городе не осталось ни одного целого здания. Российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей, тяжелобольных выносят на носилках. За один раз получается вывести от 15 до 45 человек, при этом украинские боевики препятствую эвакуации.

В Артемовске не осталось ни одного целого здания. Фото: ТГ/Пушилин

Артемовск — крупный райцентр и укрепрайон ВСУ к северу от Горловки. В 2014 году был оккупирован. До конфликта в городе было развито машиностроение, металлургия и строительная отрасль. Артемовский завод шампанских вин считался одним из крупнейших в Восточной Европе.

Бои за Артемовск ведутся с прошлого года и сопровождаются многотысячными потерями в рядах украинской армии. В первых числах апреля стало известно, что российские бойцы водрузили флаги на здании администрации Артемовска.

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