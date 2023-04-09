Дончане о Вербном воскресенье: «Наша вера сильней обстрелов!»

Храм равноапостольной Нины не раз попадал под обстрелы Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

9 апреля у православных большой церковный праздник – Вербное воскресенье.

Храм возле бездействующего железнодорожного вокзала Донецка Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В последнее воскресенье перед Пасхой верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Цена трех веточек вербы доходит до 250 рублей Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В предыдущие дни Донецк, Ясиноватая и другие города Республики подвергались жестоким обстрелам со стороны ВСУ. Город накрывали натовскими ракетами на Благовещение, обстреливали (особенно Ясиноватую) на следующий день – в Лазареву субботу.

Храмы не пустовали, люди шли помолиться, несмотря на опасность для жизни.

Дончане охотно святят вербы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В воскресенье у храма Николая Чудотворца в районе ж-д вокзала собрались сотни дончан, большинство – женщины. Повсюду видны следы вражеских обстрелов, высятся горы искореженного железа, но людей это не пугает.

В 20 метрах от храма видны следы обстрелов. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Торговля идет даже в развалинах Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Не страшно было прийти на службу? – спрашиваем дончанку лет сорока.

Возле храма собралось много людей, места всем не хватает Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Нет, я живу возле «Топаза» и после того, что там было (завод «Топаз» жестко обстреляли в июне прошлого года, сгорел соседний магазин, рынок, 5 человек погибли, около 20 ранило – Ред.), думаю, все страшное в моей жизни позади. Наша вера сильней обстрелов!

Стоящие рядом женщины тут же закивали в ответ, мол, согласны. К началу освящения вербы вокруг храма собрались не менее 100 человек. С колокольным звоном соперничали громкие залпы артиллерии где-то невдалеке. Некоторые сетовали, что страшно быть в большом скоплении людей в тесной храмовой ограде – ВСУ могут отследить этот момент с беспилотника и нанести артудар - но не уходили.

- А почему лица у вас не праздничные? Большой церковный праздник и дождя нет! – пошутил батюшка, окропил свяченой водой, и даже самым нервным тут же полегчало.

Многие дончане, ожидая прихода священника, обсуждали, как будут проходить пасхальные богослужения.

Объявление возле храма равноапостольной Нины Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Все храмы готовятся, но действовать будем по обстоятельствам, - сказали в епархии.

В некоторых храмах есть подвалы, но понятно, большое количество людей там не поместится. А пока во всех действующих церквях готовятся к генеральной уборке, планируют, какими цветами украшать храмы и т.д.

- Вот наш телефон (на фото – Ред.). Перед тем, как идти на Всенощную – позвоните, - сказали в храме равноапостольной Нины.

Храм не раз обстреливали. Вместе с прихожанами только недавно залатали крышу. На Пасху там будут служить, если позволит ситуация с обстрелами.

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