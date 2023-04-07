Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками в Благовещение: фоторепортаж

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

7 апреля в разгар дня вооруженные формирования Украины нанесли артудар по Ворошиловскому району Донецка. По словам военных экспертов СЦКК, они выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня по району Крытого рынка, бульварам Шевченко и Пушкина.

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На самом Крытом рынке повреждены десятки торговых мест. Здесь нашли труп женщины. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, еще шестнадцать человек ранены.

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Воронка зияет возле трамвайной остановки «Крытый рынок». Снаряды также разорвались рядом с кафе «Юзовская пивоварня». Здесь поврежден памятник персонажу советской комедии «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину и несколько автомобилей. Некоторые из них обуглились.

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На улице Горького одна из ракет разорвалась в подъезде многоэтажки, повредив стену. Во дворе соседнего дома пострадали около десяти машин. В самом многоквартирном доме из окно вылетели стекла.

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На месте обстрела работают сотрудники Следственного Комитета РФ и СЦКК ДНР.

- В праздничные дни боевики всегда проявляют особую активность. Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин в Республиканском травматологическом центре, куда он приехал проведать пострадавших.

Последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками 7 апреля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Также руководитель Республики сообщил, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ясиноватой хирурги провели трехчасовую операцию на бьющемся сердце тяжелораненого

Они удачно удалили осколки, пациенту предстоит дальнейшее лечение и реабилитация (подробнее)