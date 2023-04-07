Число раненых в центре Донецка увеличилось до 13 человек

Руководитель Республики поинтересовался состоянием пострадавших. Фото: ТГ/Пушилин

Один человек погиб и 13 получили ранения в результате вражеского обстрела Ворошиловского района Донецка. Сейчас всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь в Республиканском травматологическом центре, в основном амбулаторно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка. На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах, - заявил руководитель Республики

По словам Пушилина, украинские боевики всегда проявляют особую активность в праздничные дни. Так случилось и сегодня - в Благовещение и годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики.

- Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность, - подчеркнул лидер ДНР.

Напомним, сегодня днем ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО, под огнем оказались район Крытого рынка, бульвары Пушкина и Шевченко. Украинские боевики выпустили по Ворошиловскому району 5 ракет.

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