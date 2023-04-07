ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО, под огнем оказались район Крытого рынка, бульвары Пушкина и Шевченко

По центру Ворошиловского района украинские боевики выпустили 5 ракет из РСЗО. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские боевики снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем оказались район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам мэра, есть пострадавшие.

- По улице Горького разрушена стена жилого дома, - проинформировал градоначальник, отметив, что подробности обстрела сейчас выясняются.

Тем временем в СЦКК уточнили, что удар по центру Ворошиловского района ВСУ нанесли в 12:50 со стороны населенного пункта Очеретино. Оттуда противник выпустил по Донецку 5 ракет из РСЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские обстрелы привели к гибели четырех мирных жителей ДНР. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Калининском районе Донецка.

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