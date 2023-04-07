Обстрелы ВСУ за сутки привели к гибели четырех мирных жителей ДНР

Фиксация последствий обстрелов. Фото (архив)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Обстрелы ВСУ продолжают отбирать жизни и здоровье мирных людей. Так, в Донецкой Народной Республике сообщили о новых жертвах украинской агрессии. Данные обнародовали в представительстве ДНР в СЦКК.
Там уточнили, что за прошедшие сутки территория Республики попадала под удары вражеской артиллерии и РСЗО семнадцать раз. Под огнем оказались семь населенных пунктов - Донецк, Ясиноватая, Еленовка, Пантелеймоновка, Никольское и Владимировка. ВСУ выпустили по ним в общей сложности 72 боеприпаса.
Жертвами обстрелов стали 9 человек, часть из которых погибла.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Калининском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Калининском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.
Сообщается также, что обстрелами были повреждены 6 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.
Напомним, ранее сообщалось, что семьям погибших в Калининском районе Донецка окажут необходимую помощь. Помощь предоставят и раненым мирным жителям.
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