Семьям погибших в Калининском районе Донецка окажут необходимую помощь

На месте трагедии работают медики и оперативные службы ДНР. Фото: Архив КП

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подчеркнул, что власть ДНР окажет всю необходимую помощь семьям погибших мирных жителей. На месте трагедии в Калининском районе Донецка работают все службы. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Буквально несколько часов назад обсудили с Президентом России, что ПВО усилено и противник больше не имеет возможности доставать до наших районов, в том числе Донецка, и вот очередной обстрел. К сожалению, есть и погибшие, и раненные. Семьям погибших будет оказано вся необходимая помощь, — рассказал глава региона.

Напомним, что сегодня около 16:50 вооруженные формирования Украины обстреляли автобазу в Калининском районе Донецка. В результате ракетного удара из реактивной системы залпового огня погибли и пострадали раненные жители.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВФУ обстреляли Калининский и Буденовский районы Донецка из РСЗО

Но ним было выпущено четыре ракеты (подробнее)