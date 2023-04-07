ВСУ нанесли артудар по центру Донецка в Благовещение: один мирный житель погиб, еще шесть – ранены

Обстрел был произведен из РСЗО. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
7 апреля, в православный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, вооруженные формирования Украины нанесли артудар по центру Донецка. Под вражеским огнем оказался район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
Обстрел был произведен из РСЗО. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Обстрел был произведен из РСЗО. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
По данным СЦКК ДНР, по центру Ворошиловского района столицы украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня.
Обстрел был произведен из РСЗО. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка по состоянию на 13 часов 10 минут зафиксирована смерть одного человека. Шестеро получили ранения.
Обстрел был произведен из РСЗО. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Временно приостановлено движение трамвайного маршрута № 1 на участке «пр. Гурова – пр. Ватутина» в Ворошиловском районе по причине обрыва контактного провода и повреждения трамвайного полотна в результате обстрела.
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