В Ясиноватой хирурги провели трехчасовую операцию на бьющемся сердце тяжелораненого

Боевой коллектив больницы Ясиноватой. Все сотрудники – жители прифронтового города. Фото: МЗ ДНР

Врачи Ясиноватской центральной районной больницы (ЯЦРБ) сотворили настоящее чудо: спасли тяжелораненого рядового, которого доставили им прямо с линии боевого столкновения с ранениями печени, диафрагмы и сердца.

ОСКОЛОК ПОВРЕДИЛ НЕСКОЛЬКО ОРГАНОВ

- Осколок с острыми режущими гранями насквозь пробил печень и диафрагму; остановился возле сердца, задев один из его желудочков, - рассказывает журналистам врач-хирург Александр Ермак. – Когда пациента привезли, у нас даже мысли не было, что это ранение сердца. И когда это обнаружили сильно удивились, что мужчина вообще, выжив, перенес дорогу в больницу. Редкий случай.

На счету медиков была каждая минута. Более трех часов они боролись за жизнь раненого. Специалисты удачно извлекли осколок на открытом сердце, ушили раны, провели дренирование полости перикарда (наружной оболочки сердца), а также брюшной полости.

- Сейчас состояние уральца Виктора стабильное. У мужчины действительно крепкий организм, он стойко перенес трехчасовую операцию! - прокомментировала заведующая отделением реанимации Ясиноватской центральной районной больницы Ирина Амелина.

БОЛЬНИЦА НА ПЕРЕДОВОЙ

54-летний раненый Виктор рассказал, что в момент ранения находился на боевых позициях в районе Авдеевки. Мужчина добровольцем приехал в Донбасс из Екатеринбурга осенью прошлого года.

Операцию провела кардиохирург Любовь Витальевна Залюбовская. Фото: МЗ ДНР

Спасти человека с таким ранением в мирном городе в медицинском центре с самой передовой техникой - задача сверхсложная. А здесь больница, до которой долетают снаряды, окна затянуты брезентом, слышна канонада. Но врачи сделали невозможное.

Ясиноватская центральная районная больница с 2014 года является госпиталем. Оттуда до линии соприкосновения всего около двух километров.

- Зачем брезент на окнах? – продолжает Александр Ермак. – Операции проводим и ночью. Чтобы горящие окна для неприятеля не были маяком.

Окна операционного блока ЯЦРБ выходят на оккупированную Авдеевку, где сейчас русские бойцы активно теснят националистов. Из них видна промзона, трубы градообразующего предприятия.

Отметим, что все медики участвовавшие в спасении добровольца Виктора – местные. Они жители Ясиноватой, что под Донецком. Раненого доставили реанимобилем в Донецк - в клинику, которая специализируется на лечении минно-взрывной травмы. В ближайшее время его вертолетом перевезут в другой регион страны, где доброволец пройдет необходимую реабилитацию.

ИЗВЛЕКЛИ ИЗ РАБОТАЮЩЕГО СЕРДЦА ПУЛЮ

Ранее донбасские врач извлекли пулю из работающего сердца. Достаточно уникальную операцию сделали в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДокТМО).

Та самая пуля. Фото: МЗ ДНР

Операция длилась около часа. В команде быстро и слаженно работали восемь человек: хирург, два ассистента, два анестезиолога, медсестра и две санитарки. Все это время сердце с пулей внутри продолжало работать. Его было решено не останавливать.

Александр Кузнецов показал на своем рабочем компьютере журналистам видео и снимки, которые не стоит смотреть впечатлительным людям. На рентгеновском снимке было видно бьющееся сердце и двигающийся в такт с ним продолговатый заостренный предмет.

- Мы не использовали технику искусственного кровообращения, что значительно облегчило работу. К счастью, пуля находилась в перикардиальной полости, она не повредила основную структуру сердца, и ее удалось извлечь довольно быстро, - рассказывает Александр Кузнецов.

Рука в медицинской перчатке осторожно проникает в разрез, как бы поглаживая и успокаивая бьющееся сердце. И осторожно извлекает пулю из околосердечной сумки. Окровавленный, слегка деформированный кусок металла. Калибр 5,45 миллиметра. Даже по сравнению с инъекционной иглой пуля сейчас кажется маленькой и безобидной. Но на самом деле это довольно крупный инородный предмет.

Именно поэтому, как объяснила кардиохирург Любовь Витальевна Залюбовская, проводившая операцию, удалось быстро найти пулю и извлечь ее вручную. Извлечь мелкие фрагменты гораздо сложнее.

ОПЕРИРОВАЛИ В БРОНЕЖИЛЕТАХ

Хирурги, рискуя собственной жизнью, извлекали взрывное устройство. Фото: МЗ ДНР

Недавно в ДокТМО также спасли солдата, в теле которого застряла неразорвавшаяся мина.

- Мы вызывали сотрудников МЧС, чтобы они определили сдетонирует взрывоопасный предмет или нет. Поскольку стопроцентной гарантии безопасности не было, вдвоем с еще одним хирургом провели операцию в бронежилетах, - рассказал хирург ДокТМО Александр Крупка.

Его напарник Максим Иванов добавил, операция длилась полчаса под местной анестезией. Хирурги извлекали взрывное устройство, рискуя собственной жизнью.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уникальный случай: У раненого водителя из Донецка Алексея Савченко навсегда останется осколок в сердце

Но при необходимости он будет удален в ИНВХ. Водитель, развозящий продукты в супермаркеты «Молоко», остался жив благодаря слаженной работе медиков (подробнее)