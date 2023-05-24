ВСУ за день выпустили по Донецку и его пригородам 75 артиллерийских снарядов

Украинские войска обстреляли город и его окраины 15 раз Фото: Иван ЖИЛЯК

За текущий день, 24 мая, украинские войска обстреляли Донецк и его пригороды 15 раз. В общей сложности по городу и его окраинам были выпущены 75 артиллерийских снарядов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

- В направлении Петровского, Куйбышевского, Киевского, Кировского районов и населенного пункта Александровка украинские нацисты выпустили 75 снарядов калибром 155 мм и 152 мм, - проинформировал мэр.

Напомним, в ДНР сообщили, что ВСУ вели обстрел Кировского района Донецка из РСЗО HIMARS 23 мая. В результате обстрела были ранены пять мирных жителей, включая ребенка. По улице Кирова зафиксированы повреждения Дворца культуры имени Абакумова, школы № 77 и продуктового магазина. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли школу № 77 в Кировском районе столицы ДНР, пострадали двое детей.

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