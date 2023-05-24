В ДНР сообщили, что ВСУ вели обстрел Кировского района Донецка из РСЗО HIMARS 23 мая

Специалисты СЦКК уточнили направление ведения огня и применяемое противником вооружение. Фото: СЦКК ДНР

Во вторник, 23 мая, украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из американской реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Специалисты уточнили направление ведения огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенный пункт Богатырь, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-30А1 (шрапнельная), - заявили наблюдатели, отметив, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ.

В представительстве также сообщили, что в результате обстрела были ранены пять мирных жителей, включая ребенка.

По улице Кирова зафиксированы повреждения Дворца культуры имени Абакумова, школы № 77 и продуктового магазина.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли школу № 77 в Кировском районе столицы ДНР. Пострадали двое детей.

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