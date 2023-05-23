Спасатели извлекли женщину из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ частного дома в Ясиноватой

Один из снарядов попал в летнюю кухню и обрушил кровлю (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В Ясиноватой спасли женщину из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ частного дома. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

В ведомстве уточнили, что сегодня с самого утра под огнем вооруженных формирований Украины оказалась Ясиноватая. Там в 11.00 один из снарядов попал в летнюю кухню во дворе частного дома и обрушил кровлю.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС обнаружили под завалами женщину. Спасатели оперативно деблокировали пострадавшую и передали ее медикам.

- Женщина 1988 года рождения в состоянии средней тяжести доставлена в учреждение здравоохранения города, - проинформировали в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики ранили двух мирных жителей в Ясиноватой. Обстрелу подвергся также Куйбышевский район Донецка, по которому за один час были выпущены около 16 снарядов натовского калибра. Кроме того, украинские войска обстреляли школу № 77 в Кировском районе Донецка, ранив двоих детей.

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