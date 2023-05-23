Здание школы и ДК повреждены обстрелами ВСУ в Донецке

Обстрелы привели к новым повреждениям инфраструктуры города. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Украинские войска за день выпустили по Донецку 63 натовских снаряда и 7 ракет из РСЗО. Обстрелы привели к новым повреждениям инфраструктуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Повреждены частные дома, здание школы № 77, ДК имени Абакумова, - проинформировал градоначальник.

Он уточнил, что обстрелам подверглись Петровский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы. Были ранены шесть человек.

- В результате обстрелов пострадали: парень 2004, подросток 2006, девочка 2010, мужчины 1960 и 1962 и женщина 1962 годов рождения, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что двое школьников получили ранения при обстреле украинскими войсками территории школы № 77 в Кировском районе Донецка. А в Петровском районе в результате варварского обстрела пострадал мужчина.

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