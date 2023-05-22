Здание котельной повреждено обстрелом ВСУ в Куйбышевском районе Донецка

Зафиксированы повреждения здания центральной теплотрассы котельной №197 «б» по улице Вахрушева. Фото (архив): Минстрой ДНР

В СЦКК ДНР продолжает поступать информация о последствиях обстрелов Донецка 22 мая. Сообщается, что огнем ВСУ в городе повреждена еще одна котельная. Она находится в Куйбышевском районе.

- Зафиксированы повреждения здания центральной теплотрассы котельной №197 «б» по улице Вахрушева, - говорится в сообщении представительства.

Тем временем в администрации города Донецка сообщили, что сегодня утром повреждения в этом районе получили также 4 многоквартирных дома по Кремлевскому проспекту.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание в один из частных домов, расположенных по улице Пятницкого. Здание частично разрушено. В соседнем доме повреждена стена и остекление.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ был ранен 12-летний мальчик. Удар со стороны украинских боевиков практически уничтожил дом, в котором жила семья с пятью детьми. После того, как в жилище попал снаряд, начался пожар. Его потушили прибывшие на место обстрела спасатели. Как заявили в СЦКК ДНР, район ж/д вокзала в Донецке ВСУ обстреляли снарядами французского производства.

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