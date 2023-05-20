Два общежития повреждены обстрелами ВСУ в Донецке

Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что оба пострадавших здания находятся в Петровском районе.

- Город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина; зафиксированы повреждения здания общежития ПТУ № 93 по улице Дунаевского, - сказано в сообщении представительства.

Напомним, 19 мая Донецк десять раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Петровского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов украинские войска выпустили 42 снаряда калибром 155 мм, 6 ракет из РСЗО и 1 ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. В Петровском районе Донецка ранения получила мирная жительница.

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