ВСУ нанесли удар по центру Донецка из РСЗО, повреждены дома и супермаркет «Молоко»

Последствия ночного обстрела Ворошиловского района. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня ночью украинские войска нанесли удар по центру Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел города произошел ночью 19 мая. В 01:10 со стороны Нетайлово по Ворошиловскому району были выпущены 8 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

В результате обстрела пострадала инфраструктура города.

- Зафиксированы повреждения здания супермаркета «Молоко» по улице Розы Люксембург; проспекту Мира 1, 3, 3 «е» - многоквартирные жилые дома, также повреждены автомобили и газопровод; улице Шекспира, 23 - многоквартирные жилые дома, - проинформировали в представительстве.

Тем временем в администрации города Донецка заявили о повреждениях не менее шести многоквартирных домов. Ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил о варварском обстреле поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе. Огнем ВСУ там повреждены ряд многоквартирных домов и больница.

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