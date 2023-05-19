ВСУ ночью обстреляли Ворошиловский район Донецка из РСЗО

Украинские войска не оставляют в покое Донецк ни днем, ни ночью Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска не оставляют в покое Донецк ни днем, ни ночью. Очередной удар снарядами с их стороны пришелся по центральной части города - Ворошиловскому району. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрела в Донецке фиксируются многочисленные повреждения.

- В 01:10 по Ворошиловскому району нацисты выпустили 8 ракет из РСЗО БМП-21 «Град», в результате чего было повреждено остекление шести многоквартирных жилых домов по улицам Щорса, Шекспира, Мира, - проинформировал градоначальник.

По данным мэрии, кроме самой инфраструктуры города, повреждения также получили 8 гражданских автомобилей, находившихся рядом с домами, и газовая труба.

Напомним, ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил о варварском обстреле поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе. В Кировском районе после попадания снаряда ВСУ в частный дом начался пожар, пострадала женщина. Всего за прошедший день украинские войска выпустили по Донецку более 160 снарядов и 20 ракет из РСЗО.

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