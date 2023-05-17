За день ВСУ выпустили по Донецку более 160 артиллерийских боеприпасов и 20 ракет РСЗО

Под огнем ВСУ оказались четыре района Донецка, а также Александровка и Еленовка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за период с 09:00 по 21:00 выпустили по Донецку свыше 160 снарядов натовского калибра, а также 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрелу также подверглись ближайшие к Донецку населенные пункты — Еленовка и Александровка. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Донецк и присоединенные территории 29 раз подвергались обстрелам со стороны украинских боевиков. В направлении Петровского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов, а также населённых пунктов Еленовка и Александровка украинские нацисты выпустили 163 снаряда калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО. Погибли пять мирных граждан, — подчеркнул Кулемзин.

Градоначальник добавил, что повреждения получили более 10 домов частного сектора, многоквартирные жилые тома, объекты инфраструктуры и торговли, линии электропередачи.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР заявил о 24 пострадавших в регионе. Всем раненным оказывают квалифицированную медпомощь.

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