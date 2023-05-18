Мэр Донецка Кулемзин сообщил о варварском обстреле поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе

Сегодня утром варварскому обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник Куйбышевского района. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня утром варварскому обстрелу со стороны украинских войск подвергся поселок Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что после нанесенного ВСУ удара в районе фиксируются множественные повреждения.

- По предварительной информации, повреждения получили ряд многоквартирных домов и больница № 21, - проинформировал мэр.

Напомним, за прошедший день ВСУ выпустили по Донецку более 160 артиллерийских боеприпасов и 20 ракет РСЗО. Под огнем украинских боевиков оказались четыре района города. Погибли 5 мирных граждан, ранения получили 15 человек, в том числе подросток. Были повреждены более 10 домов частного сектора, многоквартирные жилые дома, объекты инфраструктуры и торговли, линии электропередачи. Ранее врио Главы ДНР заявил о 24 пострадавших в регионе.

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