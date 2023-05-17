ВСУ ранили подростка 2009 года рождения в Донецке

Пострадавшего подростка госпитализировали Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. По дополнительной информации, в результате украинской агрессии пострадал подросток 2009 года рождения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела со стороны украинских нацистов и иностранных наёмников Куйбышевского района нашего города по улице Шахтерской Славы получил ранение мужчина 2009 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 17, — отметил мэр Донецка.

Ранее в результате обстрела Куйбышевского района ранения получили два мирных жителя. Повреждены детский сад № 364, многоквартирные жилые дома по улицам Ленкоранская, Шахтерской Славы, Церетели. Осколками посечены кровли и фасады, выбито остекление, в одном из жилых домов пробит газопровод.

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