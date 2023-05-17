Денис Пушилин заявил о 24 пострадавших мирных жителях ДНР за день

Пять мирных жителей стали жертвами украинских боевиков за день. Фото: Архив КП

В результате массированных обстрелов Донецкой Народной Республики количество пострадавших к 19:50 17 мая увеличилось до 24 человек, среди них — подросток 2009 года рождения. Пять человек погибли. Об этом завил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

— Увеличилось количество погибших и раненых в течение дня — на данный момент в результате обстрелов со стороны ВФУ погибло пять человек. Приношу соболезнования близким погибших. 24 человека получили ранения, среди них 13-летний подросток, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. В результате обстрелов за день повреждено 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что украинские боевики продолжают дистанционно минировать населенные пункты Республики. Ранее противопехотные мины «Лепесток» были найдены в Кировском районе Донецка. На одном из таких ВОП подорвался мирный житель.

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