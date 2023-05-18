В Донецке в результате попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом начался пожар, пострадала женщина

В результате ночного обстрела ВСУ полностью сгорел частный жилой дом по улице Топчиева. Фото: УНМ ДНР

В результате ночного обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка полностью сгорел частный жилой дом по улице Топчиева. При пожаре пострадала женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что пострадавшей уже занимаются медики.

- Пострадавшая женщина 1979 года рождения оперативно доставлена в медицинское учреждение, - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня утром варварскому обстрелу со стороны украинских войск подвергся поселок Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка. По предварительной информации, повреждения получили ряд многоквартирных домов и больница № 21.

Всего за прошедший день ВСУ выпустили по Донецку более 160 артиллерийских боеприпасов и 20 ракет РСЗО. Под огнем украинских боевиков оказались четыре района города. Погибли 5 мирных граждан, ранения получили 15 человек, в том числе подросток.

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