Не менее шести многоквартирных домов повреждены обстрелом ВСУ в Ворошиловском районе Донецка

В результате обстрела в городе повреждена инфраструктура. Фото (архив): УНМ ДНР

Не менее шести многоквартирных домов повреждены в Ворошиловском районе Донецка в результате ночного обстрела ВСУ из РСЗО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, украинские боевики не оставляют в покое Донецк ни днем, ни ночью. Очередной удар реактивными снарядами с их стороны пришелся в этот раз по центральной части города. В результате обстрела в городе повреждена инфраструктура.

- В 01:10 по Ворошиловскому району нацисты выпустили 8 ракет из РСЗО БМП-21 «Град», в результате чего было повреждено остекление шести многоквартирных жилых домов по улицам Щорса, Шекспира, Мира, - проинформировал градоначальник.

По данным мэрии, кроме самих домов, повреждения также получили восемь гражданских автомобилей и газовая труба.

Напомним, ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил о варварском обстреле поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе. В Кировском районе после попадания снаряда ВСУ в частный дом начался пожар, пострадала женщина.

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