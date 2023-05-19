ВСУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка

Еще один мирный житель Республики пострадал в результате обстрела ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Удачной, 16 ранена женщина 1941 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что по району было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Максимильяновка.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив одну ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами АТ2. Такая мина имеет магнитный датчик цели, реагирует на крупные металлические объекты. Она оснащена элементом неизвлекаемости, который подрывает ее при попытке перемещения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили три ракеты РСЗО по Волновахе

Населенный пункт вновь оказался под ударом украинских боевиков (подробнее)