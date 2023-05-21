СЦКК: Район железнодорожного вокзала в Донецке ВСУ обстреляли снарядами французского производства

На месте обстрела найден фрагмент французского снаряда. Фото: СЦКК ДНР

Район железнодорожного вокзала в Донецке ВСУ обстреляли снарядами французского производства. Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление ведения огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Желанное Второе, из артиллерии калибром 155 мм снарядами французского производства, - говорится в сообщении СЦКК.

Отмечается, что это зона ответственности 10-го отдельного мотопехотного батальона. Командир – Сидорин Виктор Алексеевич.

- Обстрел со стороны ВСУ осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с киевским режимом терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - подчеркнули в СЦКК.

Зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием по ул. Тихая, 51. В результате обстрела ранен ребенок - мальчик 2010 года рождения.

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