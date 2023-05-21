Ликвидирован пожар в частном доме возле железнодорожного вокзала Донецка, который возник из-за обстрела ВСУ

Огонь полностью уничтожил одну из квартир в доме на двух хозяев. Фото: ДНР Онлайн

Спасатели МЧС ДНР ликвидировали пожар в частном доме возле железнодорожного вокзала Донецка, который сегодня утром возник из-за обстрела ВСУ. Об сообщили в пресс-службе МЧС.

- В 10.09 на линию «101» поступило сообщение о том, что в результате обстрела, произошло возгорание в частном доме на два хозяина, расположенного на улице Тихая в Киевском районе города Донецка. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение, - говорится в сообщении.

По прибытии было установлено горение одной квартиры на площади 60 кв. м и кровли дома по всей площади - 120 кв. м. Дополнительно к месту происшествия направлены две автоцистерны. В 10.47 пожар был локализован, в 11.23 – ликвидирован.

В результате обстрела пострадал 13-летний мальчик. У него перебита правая нога. После осмотра бригадой скорой помощи был госпитализирован в больницу. Сейчас хирурги оперируют ребенка.

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