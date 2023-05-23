Четыре многоквартирных дома повреждены обстрелом ВСУ в Ясиноватой

Последствия обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. Фото: ТГ/Шевченко

Сегодня прифронтовой город Ясиноватая в ДНР подвергся варварскому обстрелу из украинской РСЗО «Град». Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в результате обстрела получили повреждения множество частных домов и квартир, а также гражданские автомобили.

В мэрии дополнили эту информацию.

- В результате очередного обстрела Ясиноватой повреждения получили 4 многоквартирных дома, 2 дома частного сектора, - заявил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Градоначальник также отметил, что в результате прямых попаданий снарядов возникли пожары. Ранения получили два человека.

Тем временем в Донецке обстрелами ВСУ повреждены здание школы и ДК. При обстреле украинскими войсками территории школы № 77 в Кировском районе получили ранения двое школьников. А в Петровском районе в результате варварского обстрела пострадал мужчина.

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