Украинские войска нанесли удар из РСЗО по частному сектору Енакиево

По предварительной информации, обошлось без жертв Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром 20 мая ВСУ открыли огонь по тыловому городу ДНР - Енакиево. Предположительно, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Очевидцы сообщают об образовавшихся воронках в несколько метров глубиной в частном секторе.

- Мы как раз делали ремонт у себя, и тут такой страшный гул, а потом взрыв такой страшный! Воронка в несколько метров, просто ужас, глубина воронки - в рост трех человек, если не больше. Курятник разбило, сарай разбило, окна, крышу, - рассказывает местная жительница Светлана.

По предварительной информации, обошлось без жертв, однако несколько человек получили легкую контузию.

- Я в этот момент была в городе, мне позвонила дочка и сказала, что был сильный взрыв, дым, осколки попадали на крышу, страшно, - говорит жительница Енакиево Тамара.

Напомним, ранее ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM AT2 с противотанковыми минами. Удар пришелся на Куйбышевский район Донецка. По Волновахе украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО. Сообщалось также про обстрел пригородов Мариуполя.

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