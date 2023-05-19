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НовостиПолитика19 мая 2023 18:26

ВСУ выпустили три ракеты РСЗО по Волновахе

Населенный пункт вновь оказался под ударом украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
Ранее освобожденный город вновь оказался под огнем ВСУ

Ранее освобожденный город вновь оказался под огнем ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Волновахе. По населенному пункту было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР с Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:05 зафиксирован обстрел Волновахи с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Богатырь. По Волновахе было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что за последний час ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и Киевский района Донецка. По ним было выпущено всего десять снарядов калибром 155 мм из населенных пунктов Тоненькое и Ласточкино.

Напомним, что ранее российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию в районе Марьинки. Здесь же российским военным удалось разбить опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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