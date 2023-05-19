ВСУ выпустили три ракеты РСЗО по Волновахе

Ранее освобожденный город вновь оказался под огнем ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Волновахе. По населенному пункту было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР с Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:05 зафиксирован обстрел Волновахи с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Богатырь. По Волновахе было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что за последний час ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и Киевский района Донецка. По ним было выпущено всего десять снарядов калибром 155 мм из населенных пунктов Тоненькое и Ласточкино.

Напомним, что ранее российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию в районе Марьинки. Здесь же российским военным удалось разбить опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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