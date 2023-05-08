Российские военные уничтожили минометный расчет и военный автомобиль ВСУ в районе Угледара

Российские силы поразили живую силу и технику противника. Фото: УНМ ДНР

Военнослужащие ВС РФ уничтожили минометный расчет и военный автомобиль украинской армии, обнаруженные в районе Угледара. Об этом сообщили в пресс-центре российской группировки «Восток».

Там также отметили, что под Константиновкой был ликвидирован вражеский зенитный ракетный комплекс «Оса», а в районе населенного пункта Катериновка уничтожена гаубица противника.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 под Угледаром. ВСУ предприняли попытку нанести авиаудар по передовым позициям группировки «Восток» в ДНР, однако просчитались.

Тем временем российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня в Марьинке под Донецком. Наблюдатель пытался вычислить передвижение российских войск и навести на них артиллерию ВСУ, но его ликвидировали. А под Авдеевкой минометчики ВСУ были атакованы сразу двумя армиями, попав под двойной удар украинской и российской авиации.

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