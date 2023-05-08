Минометчики ВСУ попали под двойной удар украинской и российской авиации под Авдеевкой

Под Авдеевкой были нанесены авиаудары по минометным позициям ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВСУ нанесли авиаудар по позициям своих же минометных расчетов в районе населенного пункта Авдеевка под Донецком. Затем по этим же координатам отработала российская авиация. Об этом сообщил РИА Новости боец спецподразделения Южной группировки войск с позывным «Дачник».

Он рассказал, что утром 7 мая военнослужащие его подразделения услышали звук приближающегося вертолета и определили, что он летит с украинской стороны. Не долетев до позиций российских сил несколько километров, вертолет ВСУ выпустил полный боекомплект по позициям своих минометчиков под Авдеевкой. Видимо, украинские летчики побоялись подлететь ближе, чтобы не быть сбитыми, поэтому стреляли куда могли, не думая, что там находятся их войска.

Уже через полтора часа по этим же позициям был нанесен удар со стороны российской авиации.

- Сегодня украинские военнослужащие были атакованы двумя армиями. Получается, с двух сторон прилетело с воздуха - с их стороны и с нашей, - отметил российский боец.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня в Марьинке

Наблюдатель пытался вычислить передвижение российских войск и навести на них артиллерию ВСУ (подробнее)