Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 под Угледаром

Российские войска предотвратили попытку противника нанести авиаудар на Южно-Донецком направлении (архивное фото) Фото: Виталий ТИМКИВ

Российские войска предотвратили попытку противника нанести авиаудар на Южно-Донецком направлении. Украинский штурмовик Су-25 поднялся в небо, чтобы атаковать позиции группировки «Восток» на передовой. Однако российские морпехи сбили самолет над Угледаром. Там же им удалось засечь минометный расчет противника и уничтожить его из гаубицы. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

- На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток». Оператором переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ, - проинформировал он.

Российский боец также добавил, что воздушная разведка обнаружила разведгруппу противника. Минометная батарея ударила по ней, погибли четыре украинских боевика. Еще пять солдат ВСУ и бронеавтомобиль были уничтожены вблизи села Новомихайловка в ДНР.