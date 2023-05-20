Делегация из Челябинска во время доставки гуманитарной помощи попала под обстрел в Ясиноватой

Депутаты своими глазами увидели ужасные последствия обстрела Фото: Иван ЖИЛЯК

В Ясиноватую с гуманитарной миссией прибыла делегация из Челябинска. В момент приезда гостей город попал под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Он отметил, что прибывшие гости в полной мере ощутили на себе, что такое разрывы снарядов «Града» рядом.

- Своими глазами увидели ужасные последствия: разрушенные дома, раненные местные жители. Они стойко выдержали обстрелы и продолжили свою гуманитарную миссию, - рассказал мэр.

Градоначальник выразил особую благодарность представителю делегации и большому другу ясиноватцев Владимиру Бекишеву за системную поддержку города.

- Владимир Петрович на протяжении последнего года регулярного приезжает в наш город и оказывает нам весомую помощь! - отметил мэр.

Напомним, ранее в Ясиноватой организовали выдачу гуманитарной помощи для жителей ближайших освобожденных поселков. Людям передали продукты питания, воду, электрогенераторы и др. Тем временем активисты проекта «Герои» навестили раненых бойцов в Ясиноватой. А накануне в центральную больницу города поступил гуманитарный груз.

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